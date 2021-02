Auto, inizio d'anno drammatico: immatricolazioni UE -24%

Stellantis

Volkswagen

Renault

Daimler

BMW

(Teleborsa) - Lehanno evidenziato undopo aver chiuso un anno piutosto drammatico, caratterizzato dalla pandemia di, che ha avuto ripercussioni importanti sulle vendite. E' quanto emerge dall'ultimo rapporto mensile dell'ACEA.Secondo gli ultimi dati dell'Associazione europea dei produttori di auto (ACEA), le(EU 28) sono scese a gennaio delsu base annua, attestandosi a 726.491 unità. Nello stesso mese delil mercato aveva chiuso con oltre 956mila unità vendute.Includendo anche(Associazione di libero scambio che comprende Svizzera, Islanda e Norvegia) ed ille vendite segnano una contrazione del delNell'ambito della sola(EU 14) le vendite sono scese a gennaio delunità, mentre le vendite dell'Europa Occidentale (Eurozona + EFTA + UK) risultano in calo del 25,7%.tricolore fa marginalmente meglio, registrando unFra le altre grandi economie europee, la Germania segna unPer quanto concerne i, la nuova realtànata a inizio 2021 registra un calo delle vendite del 27,4% nel complesso dell'Unione Europea più EFTA e UK, con una quota di mercato del 21,2%. In Particolare il marchio Fiat fa segnare un -28,6% di vendite e Peugeot -18,1%. Stessa dinamica se si considera l'Europa Occidentale (Area Euro più EFTA e UK), dove Stellantis segna un -26,9% con una quota di mercato al 22,2%.Anche il Gruppo, compresemostra una performance pessima in Europa Occidentale (+29%) e porta la sua quota al 24,4%.laaccusa un calo del 18,9% , con una quota in crescita al 9,3%. La tedescasegna un -20,3%, con quota di mercato in aumento al 6,5%, mentreregistra un -17,5% con quota di mercato al 7,9%.