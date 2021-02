Canada, inizia oggi il trading del primo ETF sul bitcoin

(Teleborsa) - Inizia oggi gli scambi il primo crypto exchange traded fund in Nord America. Il, approvato dal governo canadese, sarà scambiato sulla Borsa di. Chiamato "Purpose Bitcoin ETF" fornisce esposizione alla più grande criptovaluta del mondo investendo direttamente in "bitcoin fisico/digitale", ha affermato l'emittente Purpose Investments. Il fondo sarà disponibileAncora nessun ETF sul bitcoin o altre criptovalute è ancora riuscito a ottenere l'approvazione negli, sebbene VanEck Associates e Bitwise Asset Management abbiano inoltrate delle richieste in tal senso, secondo quanto riporta Bloomberg. "Il Canada ha una", ha affermato l'analista ETF di Bloomberg Intelligence Eric Balchunas, che ha descritto questa novità "una buona notizia" anche per le speranze di arrivare presto all'approvazione di strumenti simili sulle criptovalute anche negli Stati Uniti.