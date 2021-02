Creval, Petrus non aderisce: OPA Agricole "inadeguata"

Credito Valtellinese

(Teleborsa) -, azionista dicon più del 3%, giudica inadeguata l' offerta di 10,5 euro per azione lanciata dae fa sapere che non intende aderire.Lo afferma l'hedge con la passione per il vino, in una nota, sottolineando che il Credito Valtellinese è una banca estremamente solida e ha davanti a sé un futuro brillante. "Petrus Advisers non intende aderire all'OPA al prezzo di 10,50 euro per azione e suggerisce agli altri azionisti di fare lo stesso", si legge nella nota in cui il fondo stima a circa 13,2-17 euro per azione il valore della banca a medio termine su base standalone e il valore equo con M&A intorno a 15,3-21,1 euro."Non siamo interessati al tentativo di Credit Agricole di ottenere il controllo del Credito Valtellinese senza corrispondere un premio di controllo e riconoscere agli azionisti della banca una porzione adeguata del valore creato da un'operazione di M&A" - spiega Petrus -.Intanto a Piazza Affari il titoloviaggia in rialzo dell'1,04% sui valori precedenti.L'andamento dinella settimana, rispetto al, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 12,05 Euro. Primo supporto visto a 12. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 11,96.