Marte, questa sera l'arrivo sul pianeta rosso della missione NASA

Leonardo

(Teleborsa) - Alle 22 (ora italiana) è atteso l'arrivo sudeldella missione"Mars 2020", partito dalla Terra il 30 luglio 2020 con l'obiettivo di provare a scoprire elementi in grado di determinare le possibilità che ci sia mai stata vita sul pianeta rosso.Il rover raggiungerà il pianeta dopo un viaggio didurato poco più di. La missione su Marte servirà anche a raccoglierà dei campioni di terreno da inviare sulla Terra con altre missioni, in cui sarà coinvolta anche l'industria aerospaziale italiana con il supporto dell'Asi. L'"ammartaggio" avverrà all'interno del cratere, pochi chilometri a nord dall'equatore marziano. Perseverance ha con sè anche un drone-elicottero.Alla fase di discesa parteciperanno anche esperti dell'Agenzia Spaziale Italiana e dell'Istituto Nazionale di Astrofisica. L'Italia darà il suo contributo anche per le prossime missioni sul pianeta rosso:sta progettando a Nerviano (Mi) i bracci robotici dotati di intelligenza artificiale per la missionea guida NASA del 2026 che servirà a recuperare le capsule con i campioni di terreno disseminate sul pianeta da Perseverance, mentre una terza missione, lache prevede il rientro sulla terra dei campioni vedrà protagonistache fornirà il sistema di comunicazione che consentirà la trasmissione dati tra Terra, Orbiter e Marte e progetterà l'Orbit Insertion Module.