Ancora vendite sui mercati europei. Focus su Fed e dati macro

(Teleborsa) - Milano è debole
, insieme alle altre Borse di Eurolandia, con gli occhi degli investitori rivolti ai dati macro in arrivo dagli USA, questa settimana, dopo la fine dello shutdown e utili in vista della prossima riunione della Federal Reserve. In Eurozona, gli indici PMI manifatturieri di novembre, sono stati limati al ribasso rispetto alle letture preliminari.
Leggera crescita dell'euro / dollaro USA
, che sale a quota 1,163. L'avversione al rischio continua a spingere l'oro
che mostra un aumento dello 0,92%, mentre fa affondare il bitcoin (-5%). Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua gli scambi, con un aumento dell'1,32%, a 59,32 dollari per barile, complice la decisione dell'Opec+ di fermare gli incrementi della produzione nel primo trimestre del 2026.
Consolida i livelli della vigilia lo spread
, attestandosi a +78 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,43%. Nello scenario borsistico europeo
seduta negativa per Francoforte
, che mostra una perdita dell'1,48%, nulla di fatto per Londra
, che passa di mano sulla parità, e sotto pressione Parigi
, che accusa un calo dello 0,80%. Giornata “no” per la Borsa italiana, in flessione dello 0,88% sul FTSE MIB
, troncando così la scia rialzista sostenuta da quattro guadagni consecutivi, iniziata martedì scorso; sulla stessa linea, giornata negativa per il FTSE Italia All-Share
, che continua la seduta a 45.625 punti, in calo dello 0,85%.
Una giornata negativa
per Piazza Affari, con tutte le Blue Chip che mostrano una performance negativa.
Le più forti vendite si manifestano su Leonardo
, che prosegue le contrattazioni a -3,47%.
Scivola Banca MPS
, con un netto svantaggio del 3,42%.
In rosso Prysmian
, che evidenzia un deciso ribasso del 3,29%.
Spicca la prestazione negativa di Azimut
, che scende dell'1,99%.
Tra i migliori titoli del FTSE MidCap
, Comer Industries
(+3,47%), Technoprobe
(+1,58%), Acea
(+1,16%) e SOL
(+0,90%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su Philogen
, che continua la seduta con -6,64%. Fincantieri
scende del 3,47%.