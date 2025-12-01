Ancora vendite sui mercati europei. Focus su Fed e dati macro

euro / dollaro USA

(Teleborsa) -, insieme alle altre Borse di Eurolandia, con gli occhi degli investitori rivolti ai dati macro in arrivo dagli USA, questa settimana, dopo la fine dello shutdown e utili in vista della prossima riunione della Federal Reserve. In Eurozona, gli indici PMI manifatturieri di novembre, sono stati limati al ribasso rispetto alle letture preliminari.Leggera crescita dell', che sale a quota 1,163. L'avversione al rischio continua a spingere l'che mostra un aumento dello 0,92%, mentre fa affondare il bitcoin (-5%). Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua gli scambi, con un aumento dell'1,32%, a 59,32 dollari per barile, complice la decisione dell'Opec+ di fermare gli incrementi della produzione nel primo trimestre del 2026.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +78 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,43%.seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,48%, nulla di fatto per, che passa di mano sulla parità, e sotto pressione, che accusa un calo dello 0,80%. Giornata “no” per la Borsa italiana, in flessione dello 0,88% sul, troncando così la scia rialzista sostenuta da quattro guadagni consecutivi, iniziata martedì scorso; sulla stessa linea, giornata negativa per il, che continua la seduta a 45.625 punti, in calo dello 0,85%.Unaper Piazza Affari, con tutte le Blue Chip che mostrano una performance negativa.Le più forti vendite si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,47%.Scivola, con un netto svantaggio del 3,42%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 3,29%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,99%.Tra i(+3,47%),(+1,58%),(+1,16%) e(+0,90%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -6,64%.scende del 3,47%.