Biden rende più facile accesso al credito alle PMI

(Teleborsa) - Il Presidente americanoun vantaggio competitivo nell'di emergenza, previsti dal. Le modifiche introdotte puntano ae favorire l'operatività del fondo da 284 miliardi di dollari, oggi utilizzato per meno della metà, che è parte del più ampio piano anti-Covid del valore 1950 miliardi di dollari."Le piccole imprese sono il motore del nostro progresso economico. Sono il collante delle nostre comunità, ma sono state schiacciate", ha sottolineato il Presidente americano.L'amministrazione Biden ha deciso quindi chedi prestiti, per, sarà riservato alle, ovvero a quelle imprese che hanno fatto più fatica ad ottenere il sostegno finanziario durante la pandemia, risultando svantaggiate rispetto alle aziende di più grandi dimensioni. Fra queste le imprese di ristrutturazioni, i centri di bellezza, i piccoli dettaglianti, ma anche per le imprese straniere stabilmente operanti in USA.Il nuovo Paycheck Protection Program. Ne beneficeranno soprattutto, che riceveranno più fondi ed avranno anche la possibilità di convertire i prestiti in sovvenzioni vere e proprie se continueranno a pagare i propri lavoratori.