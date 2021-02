Sanlorenzo, conti 2020: tengono ricavi e portafoglio ordini

Sanlorenzo

(Teleborsa) -, importante player mondiale della nautica di lusso e quotato a Piazza Affari, ha chiuso il 2020 condalla vendita di nuovi yacht consolidati pari a, in crescita dello 0,4% rispetto al 2019 e trainati dall'incremento degli ordini dall’area Asia Pacifico e dalle Americhe.L'rettificato consolidato è stato pari a, in crescita del 6,5% rispetto a 66 milioni del 2019, con un’incidenza del 15,4% sui ricavi (14,5% nel2019). Glisono calati del 40,1% a 30,8 milioni di euro, seppure con un incremento della quota dedicata allo sviluppo di nuovi prodotti."I risultati del 2020, oltre le stime in un contesto estremamente complesso, sono l’ennesima prova dell’efficacia e della resilienza del modello di business di Sanlorenzo - ha commentato, presidente esecutivo della società - Da sottolineare laa 408,8 milioni di euro in considerazione delle oggettive difficoltà negli spostamenti e della cancellazione di tutti i saloni nautici nel mondo, salvo quelli di Genova e Fort Lauderdale".Laè pari a 3,8 milioni di euro di cassa al 31 dicembre 2020, rispetto a un indebitamento finanziario netto pari a 9,1 milioni di euro al 31 dicembre 2019.La società ha evidenziato "una forte accelerazione nella sottoscrizione di nuovi ordini neldell’esercizio, che ha visto un order intake pari a 196,3 milioni di Euro, grazie a una buona ripresa del mercato e al successo dei nuovi modelli lanciati nel corso dell’anno". Il