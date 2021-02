Snam, Governo non eserciterà golden power

Snam

(Teleborsa) -rende noto che il Governo non eserciterà i poteri speciali ai senti della normativa cosiddetta "golden power"."Con riferimento alla delibera con la quale è stato modificato l’oggetto sociale (articolo 2 dello Statuto) nell’Assemblea degli Azionisti dello scorso 2 febbraio - si legge in una nota - Snam rende noto che la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha notificato ieri alla società che non eserciterà i poteri speciali ai sensi della normativa cd. golden power. Si intende pertanto".Si ricorda - continua la nota "che l’efficacia della delibera rimane soggetta all’avveramento, ovvero alla rinuncia, dell’ulteriore condizione sospensiva relativa all’esborso a carico della società quale acquirente di ultima istanza delle azioni che dovessero essere oggetto di recesso sino a un importo non eccedente Euro 150 milioni".