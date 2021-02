Sotto la parità il comparto tecnologico a Milano (-0,50%), esprinet si muove verso il basso

indice delle società High Tech italiane

indice tecnologico dell'Area Euro

FTSE Italia Technology

indice EURO STOXX Technology

listino principale

STMicroelectronics

small-cap

Esprinet

Piteco

(Teleborsa) - L'sta limando qualche punto dai livelli di chiusura della vigilia, mentre l'è senza direzione.Ilha esordito a quota 123.667,1, e tratta ora a 123.458,1, con un ribasso di 626,2 punti rispetto alla chiusura precedente, mentre l'scambia a 776, dopo aver iniziato gli scambi a 773.Nel, frazionale ribasso per, che scambia con una perdita dello 0,58%.Tra ledi Milano, si muove in profondo rosso, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 2,79% sui valori precedenti.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,33%.