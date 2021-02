In flessione il comparto dei servizi finanziari in Italia (-0,71%)

settore servizi per la finanza a Piazza Affari

(Teleborsa) - Giornata in scivolata per il, che si muove peggio dell'andamento sulla parità delIlha chiuso a quota 103.419,3, in diminuzione dello 0,71% rispetto alla chiusura precedente. Sui livelli della vigilia invece l'che si ferma a quota 493.Tra ledi Piazza Affari dell'indice servizi finanziari, risultato negativo per, con una flessione dell'1,48%.Ribasso composto e controllato per, che archivia la sessione in flessione dell'1,16% sui valori precedenti.Tra le azioni del, debole la giornata per, che porta a casa un calo dello 0,90%.Tra i titoli adel comparto servizi finanziari, contenuto ribasso per, che archivia la sessione in flessione dello 0,83%.Sostanziale invarianza per, che archivia la seduta con un trascurabile 0%.