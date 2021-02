Il Mit diventa Mims: Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

(Teleborsa) - Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti diventa “”: questo è il nuovo nome approvato oggi dal Consiglio dei Ministri su proposta del Ministrocon il decreto-legge sulla riorganizzazione dei ministeri.“Il cambio di nome corrisponde ad unadiche ci allinea alle attuali politiche europee e ai principi del. L’obiettivo è promuovere una forte ripresa economica del Paese che sia sostenibile anche sul piano sociale e ambientale, come indicato dal Presidente Draghi, che ringrazio per aver sostenuto la proposta di modifica del nome del Ministero – ha affermato il Ministro Giovannini – Investimenti rapidi e consistenti, come quelli che stiamo programmando, in particolare con il, devono produrre un rilevante effetto sul piano della competitività del sistema economico e di stimolo occupazionale nell'attuale congiuntura economica e in prospettiva. Il rafforzamento e l'ammodernamento delle reti infrastrutturali e del settore della logistica, l'investimento in infrastrutture sociali e nelle diverse aree del sistema dei trasporti devono accompagnare e accelerare le trasformazioni in atto nel mondo delle imprese e dei consumatori nella direzione della sostenibilità".“Il Ministero – ha aggiunto Giovannini – aprirà unintenso con gli operatori economici e sociali per identificare le azioni più idonee per accelerare questo percorso, tenendo conto anche delle nuove opportunità derivanti dai recenti orientamenti dele dellein materia".