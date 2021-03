Tonfo PIL 2020 e inflazione minano chance ripresa: è allarme per consumi

(Teleborsa) - Unaper l'economia Italiana, che ha registrato, soprattutto per effetto della contrazione della domanda interna. Lo ha confermato oggi l'Istat , certificando un calo del prodott(-9%). Sempre nel 2020 ila fronte dell'1,6% del 2019, mentre ilè cresciuto a 2.569 miliardi di euro, risultando pari, con un aumento di circa venti punti rispetto al 134,6% del 2019."Resta il crollo drammatico dei consumi", avverte Massimiliano Dona, presidente dell'Unione Nazionale Consumatori. Laresidenti, infatti, si ènel 2020 e rappresenta. "Il dato per noi più preoccupante", sottolinea l'Associazione, ricordando "fino quando gli italiani non possono spendere non si va da nessuna parte".Per l'è quindi ", che ha una maggiore propensione marginale al consumo, altrimenti non ci potrà mai essere una crescita significativa".Sempre l'Istat ha rilevato cheper il secondo mese consecutivo (+0,1% su base mensile e +0,6% su base annua), registrando un aumento prossimo a quello di giugno 2019 (quando fu +0,7%). Un aumento condizionato soprattutto dai Beni energetici.Un, secondo cuiè pari a(77 euro per i prodotti acquistati più frequentemente) e di 154 euro per una coppia con 2 figli (+85 euro per i prodotto di acquisto frequente)., sottolineando che è necessario un attento monitoraggio delle dinamiche dei prezzi, avverte che "una significativa accelerazione dell’inflazione che dovesse precedere laneintensità e affidabilità, in un contesto di grave fragilità del mercato del lavoro e del tessuto imprenditoriale nei settori più colpiti dalla crisi pandemica".