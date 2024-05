Dati OCSE, Zani (Tendercapital): “Sostenere settore privato per accelerare ripresa”

(Teleborsa) -inducono ad unLo ha dichiaratopresidente di Tendercapital, tra i player internazionali indipendenti più attivi nel settore dell'asset management, in merito al World Economic Outlook dell'Ocse.seguita da una leggera ripresa al 3,2% nel 2025, unitamente al calo dell’inflazione è un segnale incoraggiante. L’impatto delle politiche monetarie restrittive e le tensioni geopolitiche nello scenario internazionale, tuttavia, continuano a destare preoccupazione. Se da un lato gli Stati Uniti eprosegue Zani.fiscale prudente improntata alla sostenibilità del debito e all’adozione di piani di spesa pluriennali. Le numerose sfide quali l’invecchiamento della popolazione, i cambiamenti climatici e l’innovazione necessitano, al contempo, di investimenti strategici in politiche industriali e in infrastrutture verdi e digitali al fine di accompagnare i processi di transizione in atto. In tale contesto, è fondamentale il supporto al settore privato, nella prospettiva di mobilitare una parte del risparmio nell’economia reale a sostegno del tessuto produttivo", ha concluso.