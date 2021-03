UE accelera su pass vaccinale. von der Leyen: "Proposta entro marzo"

(Teleborsa) - Tornare a viaggiare, ovviamente in sicurezza, seguendo una. "Questo mese presenteremo una. L'obiettivo è certificare che le persone sono state vaccinate, i risultati dei test di quanti non si sono potuti immunizzare, e informazioni sulla ripresa dal Covid". Lo ha detto la Presidente della Commissione europea,su twitter sottolineando che sarà rispettata"Ilfaciliterà la vita degli europei. L'obiettivo è di permettere loro, gradualmente, dha evidenziato. Il portavoce della Commissione europea,ha precisato che per evitare "discriminazioni" il pass conterrà anche i risultati di eventuali test o l'avvenuta ripresa dopo una malattia da Covid. Il pass sarà basato sui certificati vaccinali medici su cui gli Stati membri hanno già concordato. Le linee guida sui dati che conterranno sono già stati approvati a gennaio, e saranno ora necessariIl Vicepresidente della commissione europea, Margaritis Schinas, nella conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri della Salute UE, ha precisato che il passaporto verde Covidl, ma avrà il valore di uno strumento legale sulla base dei Trattati per il libero movimento. Una volta presentato ai leader, al vertice delsulla base di questo saranno fatti iL'ipotesi di un passaporto vaccinale destinato a facilitare certe attività per chi sia già immunizzato dal Covid resta al momento al momento sul tavolo del governo britannico diolo come una possibilità da valutare e sarà oggetto di discussioni coordinate con l'E' quanto ha chiarito oggi un portavoce di Downing Street ai giornalisti. "Stiamo approfondendo la questione", ha ripetuto il portavoce dopo la recentissima apertura di un cauto spiraglio da parte di Johnson, il cui governo aveva inizialmente mostrato scetticismo su un'ipotesi poco in linea con la tradizione liberale del Regno."Il ministero dei Trasporti avvierà conversazioni con gli altri Paesi" e in particolare con Bruxelles sull'idea di "unpoiché "è ovvio che vogliamoe altri Paesi sul modo in cui essi pensano di attuare una politica analoga", ha rimarcato il portavoce; non senza ricordare come Johnson si sia comunque impegnato a evitare ognai danni dei cittadini