Novavax, ricavi e utile ultimo trimestre sotto le attese

Novavax

(Teleborsa) -, azienda biotech statunitense il cui vaccino contro la Covid-19 potrebbe essere uno dei prossimi a ricevere il via libera, ha registratonella trimestrale odierna. La società ha, più della perdita di 1,49 dollari per azione prevista dagli analisti.Anche ledella casa farmaceutica sono state inferiori alle stime di Wall Street e si sono attestate a 279,7 milioni di dollari. Per i dodici mesi terminati il ??31 dicembre 2020, la perdita netta è stata di 418,3 milioni di dollari, o 7,27 dollari per azione, rispetto a una perdita netta di 132,7 milioni, o 5,51 per azione, per lo stesso periodo nel 2019.Novavax ha affermato che il suo vaccino contro la Covid-19 potrebbe: molto dipende dal fatto che regolatori USA siano disposti ad autorizzarlo sulla base dei risultati di uno studio nel Regno Unito (dove nella Fase III ha riportato un'efficacia del 96%)."Con risultati di efficacia positivi,, il vaccino Novavax offre un profilo unico, anche per la possibilità di essere spedito e conservato a temperature tradizionali - ha dichiaratodella società - Riteniamo che queste caratteristiche ne supportino l'autorizzazione all'uso in via emergenziale e abbiamo avviato un dialogo con le autorità di regolamentazione per ottenerla".