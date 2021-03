Turismo, Demoskopika: nel 2020 spesa crolla di 20 milioni. Perse 232 milioni di presenze

(Teleborsa) - Una, pari a circa l'8,6 per cento del prodotto interno lordo settoriale italiano, e. Questi, in attesa dei dati ufficiali Istat, i devastanti effetti dell'emergenza Covid-19 sul turismo italiano nel 2020 secondo laLasi è concentrata per il 73% in sei sistemi turistici regionali: Veneto, Toscana, Lombardia, Lazio, Emilia-Romagna e Trentino-Alto Adige. Per il, regione più colpita, il decremento stimato della spesa turistica è pari a 3.939 milioni di euro. Seguono, con sforbiciate rilevanti dei consumi in "viaggi e vacanze",con 2.570 milioni di euro,con 2.357 milioni di euro,con 2.205 milioni di euro,con 1.820 milioni di euro econ 1.610 milioni di euro. La(alloggio, pasti, intrattenimenti, souvenir, regali, altri articoli per uso personale ecc.) – secondo l'indagine – si sarebbe avvertita, in maniera significativa, anche in altre cinque destinazioni regionali:con 892 milioni di euro,con 752 milioni di euro,con 666 milioni di euro,con 651 milioni di euro,con 497 milioni di euro econ 407 milioni di euro. Al di sotto della "soglia psicologica" dei 400 milioni di euro si posizionano i rimanenti sistemi turistici regionali:con 388 milioni di euro,con 336 milioni di euro,con 284 milioni di euro,con 209 milioni di euro,con 204 milioni di euro,con 156 milioni di euro,con 95 milioni di euro e, infine,con 17 milioni di euro.Ilnel 2020 avrebbe ridotto gli arrivi di 12,2 milioni (-60,4% rispetto al 2019) e le presenze di 44,5 milioni (-62,4% rispetto al 2019). A seguire, in valore assoluto,con una contrazione pari a 9,5 milioni di arrivi (-54,2%) e 22,4 milioni di presenze (-55,4%),con una riduzione pari a 8,3 milioni di arrivi (-58,0%) e 28,7 milioni di presenze (-59,8%),con una riduzione pari a 6,6 milioni di arrivi (-51,7%) e 19,9 milioni di presenze (-51,0%) e l'con una riduzione pari a 6,1 milioni di arrivi (-52,9%) e 23 milioni di presenze (-57,1%). Da evidenziare che, in chiave percentuale, è laa presentare tra i "conti più salati", preceduta solo dal: meno 3 milioni di arrivi e meno 9 milioni di presenze con un calo rispettivamente pari al 58% e al 59,6% rispetto ai dodici mesi del 2019.Per quanto riguarda lanche il mese di gennaio fa registrare una battuta d'arresto significativa: 14,4 milioni di pernottamenti e 4,8 milioni di turisti in meno con una variazione negativa pari a circa l'80% rispetto allo stesso mese del 2020."Se si vuole fronteggiare efficacemente l'emergenza sanitaria – ha dichiarato il– la politica deve avere il coraggio di fare scelte precise. C'è un problema prioritario di governance da cui consegue anche la misura dell'efficacia dei fondi messi a disposizione per la ripresa del sistema turistico. Anzi, l'Italia presenta una gestione del turismo caratterizzata da una rilevante frammentazione delle competenze che genera un coordinamento delle politiche sul comparto assolutamente inadeguato. E, così, da una parte, lo Stato centrale vara documenti strategici senza coperture finanziarie mentre, dall'altra, le Regioni, forti dell'attribuzione costituzionale del turismo quale materia di competenza esclusiva, non di rado si sentono legittimate a programmare il turismo in una giungla normativa e attuativa".