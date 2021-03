Confindustria: in PNRR puntare su filiere energetiche innovative

(Teleborsa) - All'interno del PNRR, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, lo sviluppo dellee delle, come quella dell’idrogeno, deve essere complementare a quello dei carburanti e combustibili rinnovabili e low carbon, permettendo loro di esprimere il massimo potenziale di decarbonizzazione ed essere al contempo un volano per la crescita. È quanto sostenuto dain una memoria trasmessa alla Commissione Attività Produttive della Camera dei deputati e alla Commissione Industria del"Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - ha sottolineato il presidente di Confindustria Energia- perché possa rappresentare una reale opportunità di ripartenza del nostro Paese, oltre che uno strumento in grado di accelerare il processo di transizione energetica, dovrebbe perseguire unin grado di valorizzare le diverse soluzioni in modo complementare e secondo la loro maturità tecnologica, dando priorità alle iniziative in grado di ottenere i migliori risultati nel breve e medio termine".Confindustria Energia auspica un PNRR che sostenga tutti gli investimenti e progetti di decarbonizzazione, che prevedano sia la crescita delle fonti rinnovabili, che lamaggiormente sottoposte al cambiamento, e stimolando anche la progressiva crescita delle filiere innovative. Un approccio inclusivo, orientato all’integrazione e alla complementarietà dei diversi contributi, consentirebbe di supportare i piani di sviluppo dell’intero sistema energetico, evitando di incorrere in scelte obbligate tecnologicamente affrettate che metterebbero a rischio la sostenibilità degli investimenti."In un contesto in cui si prevedono importanti investimenti, ladegli interventi del PNRR, partendo da un’adeguata programmazione di medio-lungo periodo - ha aggiunto Ricci - dovrebbe assicurare un’efficace pianificazione e monitoraggio nella fase realizzativa degli investimenti. Questo consentirebbe di garantire effetti positivi su ambiente ed economia già nel breve termine ponendo come elementi essenziali l’efficacia e la spendibilità delle tecnologie, la coerenza degli interventi e la dimensione normativa".