ENI, convenzione con ministero Interno per velocizzare rilascio certificazione antimafia

ENI

(Teleborsa) -ha sottoscritto unaper avviare le attività progettuali, di sviluppo e di adeguamento dei sistemi informatici, per attivare la trasmissione dei dati costituenti laLa convenzione intende regolare le modalità operative di(Banca Dati Nazionale unica Antimafia), dedicato principalmente ai fornitori della società energetica. ENI Space è infatti la piattaforma con cui i fornitori scambiano documenti e dati con ENI, tra cui anche la gestione dei dati antimafia.Attraverso l’ausilio di ulteriori piattaforme informatiche la BDNA può arricchire il proprio patrimonio informativo, mentre ENI può verificare i dati contenuti nell'ENI Space tramite un preventivo accesso aio.L'accordo, sottoscritto per il ministero dell’Interno da Maria Grazia Nicolò e per ENI dal responsabile del procurement, si inserisce in un contesto di iniziative per arricchire il patrimonio informativo della BDNA, al fine di semplificare e velocizzare il rilascio della documentazione.