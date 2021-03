DHL Express Italy inaugura nuovo hub logistico di Malpensa

(Teleborsa) -presso la Cargo City dell’aeroporto intercontinentale di. L'evento, svoltosi in forma mista digitale e in presenza, ha visto partecipare il Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana e l'Amministratore delegato di SEA, la società che gestisce lo scalo milanese, Armando Brunini, assieme a, Ceo di DHL Express Italia, ed, Ceo di DHL Express Europe.Il ministro dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti ha inviato il suo saluto con un video. Intervenuto in collegamento streaming, EVP Network Operations Europe di DHL Express.Il nuovo hub logistico di DHL ha richiesto un, convogliando su Malpensa un terzo degli investimenti complessivamente realizzati in Italia da DHL Express Italy.L'hub, realizzato nel pieno rispetto delle linee guida del Gruppo Deutsche Post DHL ispirate a sostenibilità, sicurezza, efficienza, è i, che aggiunge a Lipsia, East Midlands in UK e Bruxelles, La nuovaintegra sotto lo stesso tetto tutti i processi di DHL Express,che gestiscono il servizio aereo ed un Service Center per il servizio di pick up & delivery. Nell’impianto già oggi lavorano 900 addetti tra diretti e indiretti, che nei periodi di picco, potranno crescere di un ulteriore 10%."L’hub di Malpensa è il fiore all’occhiello della nostra strategia di rafforzamento in Italia, per la quale abbiamo in corso un ambizioso piano di investimenti di oltre 350 milioni di euro con l’obiettivo di essere il partner delle imprese che producono ed esportano le eccellenze italiane nel mondo", ha dichiaratoo, aggiungendo che "la Lombardia rappresenta un terzo dell’export del Paese grazie ad un sistema imprenditoriale dinamico e a filiere fortemente innovative come l’IT, il tessile, la moda, l’aeronautico, l’automotive"."Questo investimento è un segno di speranza e uno spiraglio di luce", ha affermato il Ministroi, aggiungendo che "è importante anche perché risponde ai nuovi desiderata in materia di sostenibilità ambientale ed energetica"."La partnership di SEA con DHL, avviata ormai più di sette anni fa, vede nella realizzazione del DHL MXP HUB una tappa fondamentale. Anche grazie a questa struttura infatti - ha dichiarato, AD di SEA Aeroporti di Milano - Malpensa conferma il proprio ruolo di leadership nel panorama del cargo aereo italiano, consolidandosi come principale scalo merci del sud Europa".