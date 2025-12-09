DeA Capital RE lancia nuova SICAF insieme a M&G con patrimonio nel settore logistico

M&G Investments

(Teleborsa) -ha comunicato l'tramite l'acquisto di una SICAF avente come sottostante tre immobili logistici per un importante percorso di investimenti nel nostro Paese.M&G Real Estate, parte dell'asset manager internazionale, attraverso il Fondo M&G European Property Fund ha scelto DeA Capital Real Estate per la gestione di, SICAF (Società di Investimento a Capitale Fisso) proprietaria di un portafoglio logistico nell'area metropolitana di Milano.La SICAF può investire, direttamente o indirettamente, in immobili residenziali, commerciali, logistici, industriali e a uso misto, compresi immobili in costruzione, terreni edificabili e diritti reali immobiliari. Gli investimenti possono essere effettuati tramite quote di fondi immobiliari, società immobiliari o altri veicoli di investimento autorizzati, rispettando i principi di diversificazione del rischio. Gli investimenti non tipici possono rappresentare al massimo 1/3 del valore complessivo della SICAF. Gli, il portafoglio iniziale della SICAF è costituito dalogistici completamente locati situati a Vignate, Biandrate e Rho, per un totale di oltre 110.500 mq. Gli immobili sono affittati a consolidati operatori logistici terzi, nazionali e internazionali.Ildella SICAF è di circa