Fervo inaugura a Nova Milanese il nuovo Innovation Hub per un Real Estate sostenibile

Obiettivo del nuovo spazio: accelerare e mettere a terra l’innovazione per rendere più sostenibile il Real Estate, favorendo l’incontro tra mondo produttivo, istituzioni e ricerca e coinvolgendo imprese, università, scuole e professionisti in percorsi formativi e laboratori di innovazione aperti al territorio e al sistema Paese.





Secondo la Commissione europea, gli edifici sono responsabili del 40% dei consumi energetici e di circa il 36% delle emissioni di gas serra nell’Unione europea. Nella pianura padana, una delle regioni dal più fitto tessuto produttivo d’Europa, i livelli di anidride carbonica e altri gas climalteranti risultano tra i più elevati del continente, secondo le analisi della European Environment Agency. Questi dati confermano l’urgenza di adottare modelli efficaci e scalabili per la riduzione dell’impronta carbonica.





L’Innovation Hub si estende su circa 460 metri quadrati e integra tecnologie immersive (VR, AR e MR), digital twin e dispositivi digitali di ultima generazione per edifici a basse emissioni, finalizzate a rendere più sostenibile lo sviluppo del Real Estate. L’investimento, superiore a 500.000 euro, rientra nella roadmap di digitalizzazione di Fervo, che va per esempio dalla piattaforma FEAMS per la gestione integrata e predittiva degli edifici alla partecipazione a progetti di edilizia carbon neutral, come Open 336 nel quartiere Bicocca di Milano, dove già sono adottate soluzioni all’avanguardia come Eco2Air, sistema di cattura della CO2 installato direttamente nelle unità di trattamento aria (UTA).





Durante il convegno di inaugurazione interverranno: Marco Grazioli, presidente di The European House – Ambrosetti; Fabrizio Sala, deputato e membro della Commissione Finanze; Riccardo Fraccaro, già ministro per i Rapporti con il Parlamento; oltre ai vertici di Fervo Alessandro Belloni, CEO, Rocco Ruggiero, COO, e Stefano Tascone, Innovation & Digital Transformation Director.





"L’Innovation Hub – affermano Alessandro Belloni e Rocco Ruggiero – rappresenta un ulteriore passo concreto nel percorso di digitalizzazione e sostenibilità che stiamo portando avanti da anni. È un luogo dove l’innovazione diventa tangibile grazie al confronto tra aziende, istituzioni e ricerca, con l’obiettivo di creare valore reale e misurabile per il territorio, nel contesto del sistema Paese".





"Siamo lieti – dichiarano Fabrizio Pagani e Rossella Nigro, rispettivamente sindaco e assessore al Commercio, Attività produttive ed Ecologia di Nova Milanese, che apriranno il convegno – che la nostra città ospiti un progetto che guarda al futuro e rafforza il legame tra impresa, comunità e innovazione. Questa iniziativa è una risorsa per tutto il territorio, che si integra nel contesto nazionale e contribuisce a generare conoscenza e sviluppo sostenibile".

(Teleborsa) - Nasce a, alle porte di Milano, nel cuore di una delle aree più industrializzate della Lombardia, l’, realtà italiana specializzata nella, che sarà inauguratocon un convegno alla presenza di esperti, istituzioni e rappresentanti del mondo economico.