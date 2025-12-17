Milano 9:01
44.216 +0,51%
Nasdaq 16-dic
25.133 0,00%
Dow Jones 16-dic
48.114 -0,62%
Londra 9:01
9.745 +0,62%
Francoforte 16-dic
24.077 0,00%

OPS eCom acquista società di trasporti SCL e KCT per sviluppare polo logistico integrato

Finanza
OPS eCom acquista società di trasporti SCL e KCT per sviluppare polo logistico integrato
(Teleborsa) - OPS eCom, ex Giglio Group, società specializzata nei servizi per l’e-commerce e la distribuzione digitale di prodotti e servizi, ha perfezionato l’acquisizione totalitaria di due società di trasporti, SCL e KCT.

Le acquisizioni permetteranno la costituzione e lo sviluppo di un polo logistico integrato, OPS Logistics & Transport, consolidando il posizionamento di OPS eCom come provider di servizi a supporto dell’e-commerce.

SCL è specializzata nel trasporto espresso su gomma e può contare su hub posizionati in snodi chiave del Nord-Ovest (San Mauro Torinese, Alessandria, Savona e Genova). SCL porta in dote una flotta di 130 mezzi e 130 dipendenti. KTC, invece, è specializzata nel segmento del trasporto refrigerato, con base logistica a Novara, e permetterà a OPS eCom l’ingresso nel segmento ad alto valore aggiunto del trasporto espresso refrigerato. La struttura conta venti dipendenti e una flotta di venti mezzi attrezzati per la catena
del freddo.

Le acquisizioni sono state finalizzate dalla controllata DEVA e determinerà un incremento annuale del fatturato consolidato di OPS eCom di circa 18 milioni di euro con un Ebitda di circa 0,5 milioni.

Per l’acquisto totalitario delle quote, DEVA corrisponderà 330.000 euro per SCL e 65.000 euro per KCT.

Con le due acquisizioni e la costituzione di OPS Logistics & Transport, OPS eCom compie una nuova tappa nel percorso di ristrutturazione, rilancio del business e rafforzamento patrimoniale avviato con l’ingresso nel capitale di FORTEZZA CAPITAL HOLDING e con la nomina di un nuovo management.
Condividi
```