OPS eCom acquista società di trasporti SCL e KCT per sviluppare polo logistico integrato

(Teleborsa) - OPS eCom
, ex Giglio Group, società specializzata nei servizi per l’e-commerce e la distribuzione digitale di prodotti e servizi, ha perfezionato l’acquisizione totalitaria di due società di trasporti, SCL e KCT
.
Le acquisizioni permetteranno la costituzione e lo sviluppo di un polo logistico integrato, OPS Logistics & Transport
, consolidando il posizionamento di OPS eCom come provider di servizi a supporto dell’e-commerce.SCL
è specializzata nel trasporto espresso su gomma
e può contare su hub posizionati in snodi chiave del Nord-Ovest (San Mauro Torinese, Alessandria, Savona e Genova). SCL porta in dote una flotta di 130 mezzi e 130 dipendenti. KTC
, invece, è specializzata nel segmento del trasporto refrigerato
, con base logistica a Novara, e permetterà a OPS eCom l’ingresso nel segmento ad alto valore aggiunto del trasporto espresso refrigerato. La struttura conta venti dipendenti e una flotta di venti mezzi attrezzati per la catena
del freddo.
Le acquisizioni sono state finalizzate dalla controllata DEVA
e determinerà un incremento annuale del fatturato consolidato di OPS eCom di circa 18 milioni di euro
con un Ebitda di circa 0,5 milioni
.
Per l’acquisto totalitario delle quote, DEVA corrisponderà 330.000 euro per SCL
e 65.000 euro per KCT
.
Con le due acquisizioni e la costituzione di OPS Logistics & Transport, OPS eCom compie una nuova tappa nel percorso di ristrutturazione
, rilancio del business e rafforzamento patrimoniale avviato con l’ingresso nel capitale di FORTEZZA CAPITAL HOLDING e con la nomina di un nuovo management.