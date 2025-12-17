OPS eCom acquista società di trasporti SCL e KCT per sviluppare polo logistico integrato

OPS eCom

(Teleborsa) -, ex Giglio Group, società specializzata nei servizi per l’e-commerce e la distribuzione digitale di prodotti e servizi, ha perfezionato l’Le acquisizioni permetteranno la costituzione e lo sviluppo di un, consolidando il posizionamento di OPS eCom come provider di servizi a supporto dell’e-commerce.è specializzata nele può contare su hub posizionati in snodi chiave del Nord-Ovest (San Mauro Torinese, Alessandria, Savona e Genova). SCL porta in dote una flotta di 130 mezzi e 130 dipendenti., invece, è specializzata nel segmento del, con base logistica a Novara, e permetterà a OPS eCom l’ingresso nel segmento ad alto valore aggiunto del trasporto espresso refrigerato. La struttura conta venti dipendenti e una flotta di venti mezzi attrezzati per la catenadel freddo.Le acquisizioni sono statee determinerà uncon unPer l’acquisto totalitario delle quote, DEVA corrisponderàCon le due acquisizioni e la costituzione di OPS Logistics & Transport, OPS eCom compie una, rilancio del business e rafforzamento patrimoniale avviato con l’ingresso nel capitale di FORTEZZA CAPITAL HOLDING e con la nomina di un nuovo management.