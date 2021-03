SEA, Brunini: "Malpensa può giocare ruolo europeo nel cargo"

(Teleborsa) -ha registrato un balzo di, grazie al contributo degliche hanno registrato unaLo ha affermato l'Amministratore delegato diAeroporti di Milano,, parlando di un "evidente contributo" alla crescita del "tessuto economico nazionale"."In questo difficile momento causato dalla pandemia mondiale, le merci sono fattore fondamentale di resilienza del sistema economico e produttivo nazionale", ha sottolineato il manager, confermando la volontà di lavorare in sinergia con DHL "per confermare il percorso di crescita del cargo aereo e realizzare gli importanti sviluppi infrastrutturali previsti per la Cargo City di Malpensa". Il manager ha oggi partecipato all'inaugurazione dell'hub DHL Express di Milano Malpensa, il quarto in Europa, su cui lo spedizioniere ha investito 110 milioni di euro.Brunini ha aggiunto chesul cargo e. "Oggi Malpensa come aeroporto cargo si proietta tra i più importanti a livello europeo", ha sottolineato l'Ad di SEA, aggiungendo che si può lavorare su tre fronti: accessibilità, servizi e sviluppo fisico.Il manager ha messo l'accento sulla crescita sostenibile e su due variabili - sicurezza e tecnologia - in attesa della ripartenza deli che - ha affermato -. "Il nostro obiettivo è avere un portafoglio clienti più ampio e bilanciato tra passeggeri e cargo" - ha concluso - con una "pluralità di compagnie che volano su Malpensa".