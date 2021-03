Walt Disney guida i rialzi nel Dow30

Walt Disney

creatore di Mickey Mouse

Dow Jones

Walt Disney

colosso dell'intrattenimento

(Teleborsa) - Brilla, che passa di mano con un aumento del 4,37% collocandosi in vetta al principale paniere Dow30.A fare da assist alle azioni contribuisce la decisione della California di allentare le regole restrittive anti-Covid aprendo di fatto la strada alla riapertura di Disneyland su base limitata, nel mese di aprile.L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista delpiù pronunciata rispetto all'andamento del. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, ilevidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 202 USD. Primo supporto a 194,2. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 190,1.