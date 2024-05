Wall Street apre positiva dopo dato inflazione

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

utilities

informatica

sanitario

energia

beni di consumo secondari

Home Depot

Salesforce

Merck

Caterpillar

Walt Disney

Amazon

Boeing

Chevron

IDEXX Laboratories

Intuit

Constellation Energy

Biogen

Sirius XM Radio

Amazon

Tesla Motors

Baker Hughes Company

(Teleborsa) - Wall Street avvia gli scambi all0insegna dell'ottimismo, dopo il leggero calo registrato dall'inflazione ad aprile, che sembra rafforzare le attese per un taglio dei tassi di nteresse da parte della Fed. Così anche il deludente dato sulle vendite al dettaglio e l'Empire State index di New York.A New York si resitra un guadagno frazionale suldello 0,38%; sulla stessa linea, l'procede a piccoli passi, avanzando a 5.272 punti. Leggermente positivo il(+0,47%); con analoga direzione, in frazionale progresso l'(+0,44%).In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti(+1,25%),(+0,92%) e(+0,79%). Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori(-1,25%) e(-0,45%).Tra i(+2,10%),(+1,78%),(+1,27%) e(+1,24%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,37%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,74%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dell'1,48%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dell'1,20%.(+3,06%),(+2,37%),(+2,14%) e(+2,03%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,05%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,74%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,73%.Sottotonoche mostra una limatura dell'1,38%.