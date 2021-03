PIL Italia 2021, OCSE rivede stime al ribasso. Meglio crescita globale

(Teleborsa) - L'OCSE hala previsione di rimbalzo deldi quest'anno dopo il crollo "pandemico" dellora l'ente parigino pronostica unsul 2021, una crescita dirispetto a quanto indicato lo scorso dicembre. Al tempo stesso, in un aggiornamento del suo Economic Outlok, rivisto al rialzo di 0,8 punti la previsione di crescita dell'Italia sul 2022:. Il tutto nell'ambito di una generalizzata revisione in meglio, invece, delledei Paesi avanzati, e, anche se in misura più moderata, anche sull'insieme"Negli ultimi mesi le prospettive economiche globali sono notevolmente migliorare - afferma l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico - grazie alla graduale diffusione dei vaccini, a nuovi stimoli in alcuni Paesi e a segni che le economie riescono a gestire meglio leDopo il -3,4% del 2020, l'Ocse ha alzato dila previsione di ripresa globale sul 2021, al +5,6%, e di 0,3 punti quella sul 2022 al più 4%. Sull'OCSE, dopo il meno 3,2% del 2020, la stima sul 2021 è stata alzata di 1,5 punti al +6,2% e quella sul 2022 di 0,4 punti al + 4,1%., dopo il -6,8% del PIL 2020, l'Ocse ha rivisto al rialzo di 0,3 punti la previsione di crescita 2021 al +3,9%, la stima sul 2022 è stata alzata di 0,5 punti al +3,8%.Spicca la revisione al rialzo3,3 punti percentuali in più sul recupero 2021 ora indicato al +6,5%, di cui 3 punti ascrivibili ai nuovi stimoli all'economia, dopo un -3,5% nel 2020. Sul 2022 alzata la previsione di 0,5 punti al +4%.Restano tuttaviasu queste prospettive, avverte l'Ocse, che cita larisultino resistenti ai vaccini, assieme a