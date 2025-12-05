Milano 12:38
43.589 +0,16%
Nasdaq 4-dic
25.582 0,00%
Dow Jones 4-dic
47.851 -0,07%
Londra 12:38
9.720 +0,09%
Francoforte 12:38
24.022 +0,59%

Unione Europea, PIL (YoY) nel terzo trimestre

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
Unione Europea, PIL (YoY) nel terzo trimestre
Unione Europea, PIL nel terzo trimestre su base annuale (YoY) +1,4%, in calo rispetto al precedente +1,6% (in linea con le stime degli analisti).
Condividi
```