Milano 17:35
44.594 -0,37%
Nasdaq 21:27
25.455 +0,43%
Dow Jones 21:27
48.386 +0,52%
Londra 17:35
9.866 -0,32%
Francoforte 17:35
24.284 -0,02%

PIL Regno Unito (QoQ) nel terzo trimestre

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
PIL Regno Unito (QoQ) nel terzo trimestre
Regno Unito, PIL nel terzo trimestre su base trimestrale (QoQ) +0,1%, in calo rispetto al precedente +0,2% (in linea con le stime degli analisti).
Condividi
```