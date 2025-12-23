Milano 15:39
PIL Spagna (QoQ) nel terzo trimestre

PIL Spagna (QoQ) nel terzo trimestre
Spagna, PIL nel terzo trimestre su base trimestrale (QoQ) +0,6%, in calo rispetto al precedente +0,8% (in linea con le stime degli analisti).
