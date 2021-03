Vaccinazioni, Presidente Mattarella riceve la prima dose allo Spallanzani

Moderna

(Teleborsa) - Il Presidente della Repubblicaha ricevuto la. La prima dose è stata inoculata al Capo dello Statoverso mezzogiorno, come da appuntamento preso con il servizio prenotazioni.Mattarellae per millesimo è nella fascia degli 80enni ammessi alla vaccinazione. Nel suo messaggio di fine anno aveva dichiarato che "vaccinarsi è una scelta di responsabilità, un dovere", assicurando "mi vaccinerò appena possibile, dopo le categorie che, essendo a rischio maggiore, debbono avere la precedenza".Al Presidente sarebbe stata somministrata una, lo stesso faccino ricevuto da altre persone over 80 che si erano prenotate per oggi.Un semplice "grazie Presidente" è stato postato dal Ministro della Salute, mentre, Ministro per gli Affari regionali, ha parlato di un "messaggio di speranza per tutta la cittadinanza".