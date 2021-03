General Electric in rosso, cede attività leasing aerei ad AerCap

General Electric

S&P 100

multinazionale statunitense attiva nei settori della tecnologia e dei servizi

General Electric

(Teleborsa) - Aggressivo ribasso per, che passa di mano in perdita del 5,18%.La conglomerata ha raggiunto un accordo per la vendita delle attività di leasing di aerei a AerCap Holdings. L'operazione è valutata oltre 30 miliardi dollari e comprende 24 miliardi di dollari in contanti, una quota di circa il 46% nella società che nascerà dall'integrazione. Il closing è atteso nel quarto trimestre di quest'anno.Il confronto del titolo con l', su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa dellarispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.Allo stato attuale lo scenario di breve dirileva una decisa salita con obiettivo individuato a 13,7 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 12,88. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 14,52.