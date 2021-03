Baidu punta a raccogliere 3 miliardi in quotazione a Hong Kong

Baidu

(Teleborsa) -, il principale motore di ricerca cinese, punta adi dollari nella sua quotazione sull', la seconda dopo il Nasdaq, vendendo 95 milioni di azioni. A seguito della notizia si è ampliato il margine di guadagnoa Wall Street, dove il titolo si attesta ina 267,6.A Hong Kong, le azioni avranno un prezzo non superiore a 38,02 dollari per azione e rappresenteranno il, si legge nei documenti inviati alla Securities and Exchange Commission. Ulteriori 14,25 milioni di azioni potranno essere vendute come parte di una cosiddetta, che porterebbe la dimensione dell'emissione a 3,48 miliardi di dollari, secondo un documento societario visto da Reuters.Il prezzo finale per le azioni di Baidu sarà fissato il 17 marzo e le