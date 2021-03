Cucinelli, ricavi in calo del 10% nel 2020. Raddoppia peso e-commerce

Brunello Cucinelli

(Teleborsa) -ha chiuso il 2020 con, in calo del 10,5% a cambi correnti e del 9,9% a cambi costanti. L'EBITDA normalizzato è stato di 41,8 milioni di euro, con un'incidenza sui ricavi del 7,7%. L', rispetto ai 53,1 milioni di euro del 2019 (che comprendevano i benefici fiscali del Patent Box per 5,7 milioni), mentre l'utile netto normalizzato è pari a 2,7 milioni di euro, rispetto a 49,3 milioni di euro del 2019.I ricavi sono stati in progressiva crescita nel, con un incremento a cambi correnti pari al+7,1%. In particolare, il fatturato del mercato europeo ha registrato un -1,8% nell'intero anno e +20,6% nel secondo semestre (rispetto agli stessi periodi dell'esercizio precedente), quello italiano -23,8% e 13,3% e quello-1,9% e +14%.Per quanto riguarda il canale retail, l'ha raddoppiato nel corso del 2020 la relativa incidenza sulle vendite complessive, arrivando a rappresentare un peso intorno al 5%. Glial 31 dicembre 2020 sono stati pari a 51,6 milioni di euro, in linea con i 52,6 milioni dello scorso anno. Lacaratteristica12al 31 dicembre 2020, pari a 93,5milioni di Euro, rispetto ai 30,1 milioni di Euro al 31 dicembre 2019.Con riferimento al, Brunello Cucinelli, presidente esecutivo e direttore creativo della società, ha detto: "Progettiamo questo "" con un'importante, e immaginiamo come da nostro progetto decennale 2019 –2028 un anno 2022 con una crescita intorno al 10%".