Poste Italiane, ricavi eutile in crescita nel 1° trimestre

Poste italiane

(Teleborsa) -chiude il primo trimestre con un, in crescita del 16% rispetto allo stesso periodo del 2023, il risultato operativo (EBIT) ha raggiunto, registrando un incremento del 14%.si sono attestati, con un aumento del 6% rispetot al 2023. In particolare la divisione Corrispondenza e pacchi ha generato ricavi per 934 milioni, in crescita del 4,6% su base annua, , mentre i ricavi dei servizi finanziari sono aumentati a 1,3 miliardi, in crescita del 5% su base annua, grazie alla crescita del margine di interesse e delle commissioni. I ricavi dei servizi assicurativi sono saliti a 397 milioni, in aumento dell'1% grazie soprattuttto al business protezione. I ricavi dei servizi Postepay si sono porati 379 milioni, registrando un incremento del 17,3% grazie soprattutto alla crescita dell'e-commerce (+16%).dei clienti del gruppo hanno raggiunto i, in crescita di 5 miliardi di euro da dicembre 2023, supportate da una raccolta netta di 2,8 miliardi e da un effetto positivo sui valori di mercato degli attivi pari a 2,3 miliardi.con un total capital ratio di Bancoposta pari al 24,9% (di cui CET1 ratio al 21,3%), un Leverage ratio al 3,3% ed un Solvency II ratio del gruppo assicurativo Poste Vita al 313%.