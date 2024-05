Italmobiliare, crescita a doppia cifra dei ricavi trimestrali

Italmobiliare

(Teleborsa) - Nel primo trimestre dell’anno il Grupporegistra trend positivi legati al proseguimento del percorso di sviluppo ed efficientamento delle attività. A livello consolidato, isi attestano a 166,2 milioni di euro (+19,9% rispetto al corrispondente periodo dell’esercizio precedente), con margine operativo lordo in aumento a 38,4 milioni.In particolare, tra le principali portfolio companies industriali: si registrano ricavi in aumento dell’8,4% a 83,7 milioni di euro per Caffè Borbone, molto positive in particolare le performance del canale GDO e dell’estero; Officina Profumo-Farmaceutica di Santa Maria Novella registra ricavi in crescita del 16,7% a 11,8 milioni grazie alle buone performance del retail diretto e dell’e-commerce; Italgen registra una produzione totale di energia in aumento, anche rispetto alle medie quinquennali, e ricavi per 14,3 milioni (+61,4%).Ildi Italmobiliare S.p.A. escludendo le azioni proprie, risulta pari a 2.216,7 milioni di euro (2.201,4 milioni di euro al 31 dicembre 2023); la performance netta è pertanto positiva per 15,3 milioni di euro.Ladi Italmobiliare S.p.A. al 31 marzo 2024 è positiva e si attesta a 322,7 milioni di euro, in aumento di 118,4 milioni rispetto ai 204,3 milioni di euro del 31 dicembre 2023, principalmente in seguito alla cessione della partecipazione in AGN Energia.