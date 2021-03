Rivoluzione PA al via: da aumenti a smart working, le novità

(Teleborsa) - Si è svolto nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 12 marzo, l'incontro tra il Ministro della Funzione pubblica,, l'(Agenzia Rappresentanza Negoziale Pubbliche Amministrazioni, ndr), leper darenelCon la Legge di bilancio del 2021 loa regime su tutta la Pubblica Amministrazione ha raggiunto la cifra complessiva di(nel precedente triennio 2016-2018 le risorse complessive per tutta la. sono state pari a circa 5,4 miliardi), corrispondente a incrementi del 4,07% e ad aumenti complessivi medi mensili a regime diper le amministrazioni statali, ha detto Brunetta, aprendo l'incontro."Nelle Leggi di bilancio - ha aggiunto - sono state aggiunteper alcune categorie di personale. La legge di bilancio 2021, per esempio, ha previstomilioni per l'indennità di esclusività medica, 335 milioni per indennità di specificità infermieristica. Il totale di queste risorse, pari a circasi aggiungono ai 6,8 miliardi per i rinnovi contrattuali".Il quadro finanziario "permette di avviare la stagione dei rinnovi presso l'Aran, rinnovi che oltredovranno prevedere un. Prima dell'avvio delle trattative per il rinnovo è necessario che si concluda in Aran l'accordo quadro per la definizione dei comparti e aree. Intanto gli uffici del dipartimento hanno già preparato una bozza di atto di indirizzo generale e una bozza di atto di indirizzo per le funzioni centrali che dovranno avere il concerto del MEF".Inoltre, tramite la, che molto probabilmente si terrà a metà della prossima settimana, "vorreii comitati diad emanare nel più breve tempo possibile gli atti di indirizzo di loro competenza. Soprattutto quello della Sanità - ha proseguito - settore molto colpito dallIldunque, prevede, l'accordo quadro in sede Aran per la definizione dei comparti e aree; atto di indirizzo madre e atto di indirizzo per le funzioni centrali (perchè di competenza statale); avvio delle procedure per gli altri atti di indirizzo per gli altri comparti (scuola, sanità e funzioni locali)."Lache apriamo oggi è undovuto ai", ha sottolineato Brunetta. "Come metalmeccanici, lavoratori delle telecomunicazioni, dell'alimentare, della gomma e della sanità privata hanno visto rinnovati i propri contratti collettivi - ha rilevato ancora - così ne hanno pieno diritto i medici, gli insegnanti, le forze dell'ordine e tutti i dipendenti pubblici che hanno servito loSono loro, siete voi, ilcome ha ricordato il Presidente Mattarella. Da loro, da voi, bisogna ripartire per cogliere laFinito il tempo dellemai come ora serve coesione. "Non è questo ildella contrapposizione autonomi-statali, garantiti-non garantiti, pubblico-privato". "Il mio compito è aumentare la qualità e l'efficienza dei servizi offerti dalle amministrazioni pubbliche, a vantaggio di- ha detto - nonchè naturalmente degli stessi dipendenti pubblici. Uno Stato che si rinnova rappresenta laabbandonare le generalizzazioni". Brunetta ha sottolineato che per questa ragione mercoledì scorso è stato firmato a Palazzo Chigi il patto per l'innovazione del lavoro pubblico e la coesione sociale".