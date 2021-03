Investimenti pubblicitari, Nielsen: l'inizio del 2021 si apre in rosso (-4,3%)

(Teleborsa) - Il mercato degliin Italia ha iniziato ilregistrandorispetto a gennaio 2020. Una perdita ancora più netta (-10%) se si esclude dalla raccolta web la stima Nielsen sul search, social, classified (annunci sponsorizzati) e dei cosiddetti "Over The Top" (Ott)."Stante la situazione legata alla gestione della pandemia e il confronto con i primi due mesi dello scorso anno in fase di crescita – ha dichiarato, Ais managing director di Nielsen - è normale una partenza in sordina. Tutto però fa pensare ad una consolidata ripresa a partire dalla primavera".Per quel che riguarda i singoli mezzi, i risultati migliori sono quelli registrati dallache ha chiuso gennaio 2021 con una perdita contenuta al 2,8%. Sempre in negativo la: i quotidiani iniziano l'anno un calo del 14,9% e i periodici del 34,4%. Il nuovo anno è iniziato in rosso anche per lache cala del 34,5%. Segno più invece per quel che riguarda l'intero comparto delche sulla base delle stime realizzate da Nielsen, ha mostrato un incremento del 6,2% rispetto a gennaio 2020 (+0.6% se si considera il solo perimetro Fcp AssoInternet).Ancora in difficoltà l'(-52,3%), il(-47,2%) e il(-32,2%). I fatturati di go tv e cinema non sono invece disponibili. Per quanto riguarda i, se ne segnalano 11 in crescita, con un apporto di circa 21 milioni di euro. Le performance migliori sono quelli che riguardano Distribuzione (+36,5%), telecomunicazioni (+14,9%) e gestione casa (+25,8%). In negativo Alimentari (-6,7%), Automobili (-24,1%) e Farmaceutici (-15,8%).