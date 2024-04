Netweek, perdita di 13,4 milioni di euro nel 2023. Pesa svalutazione dell'avviamento

Netweek

(Teleborsa) -, gruppo editoriale quotato su Euronext Milan, ha chiuso il 2023 con unpari a 13,4 milioni di euro (nel corso del precedente esercizio il risultato era stato negativo per 1,9 milioni di euro). Il risultato è fortemente impattato da oneri non ricorrenti per circa 10,5 milioni di euro, di cui 9,2 milioni di euro per, in gran parte dovuti alla modifica degli indirizzi strategici del gruppo che hanno spostato l'attenzione dalle emittenti principalmente legate al mercato delle televendite a favore delle emittenti premium.A livello consolidato idel gruppo, pari a 24,5 milioni di euro, hanno registrato un incremento di 2,4 milioni di euro rispetto all'esercizio precedente, quando erano pari a 22,1 milioni di euro. Tale variazione è imputabile all'ingresso nel perimetro di consolidamento delle attività legate alle emittenti radiotelevisive ed all'incorporazione in Netweek di Media Group."L'esercizio 2023 è stato caratterizzato dall'tra l'attività tradizionale nell'editoria cartacea e le società operanti nell'emittenza televisiva locale. In particolare, il focus è stato spostato sui canali cosiddetti premium in grado di attrarre investimenti pubblicitari a più alto valore aggiunto, superando la volatilità del mercato delle televendite - ha commentato l'- L'obiettivo del nuovo gruppo è concentrato nella creazione di un nuovo polo editoriale, leader nel mercato locale, in grado di offrire ai propri inserzionisti ed interlocutori commerciali una gamma integrata e multipiattaforma di media locali (carta, web e TV)".L'al 31 dicembre 2023 è pari a 8 milioni di euro, in peggioramento per 2 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2022, quando era pari a 6 milioni di euro.