BPER, CdA approva bilancio 2020. Dividendo di 0,04 euro

BPER Banca

(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione diha approvato il bilancio 2020, confermando i risultati preliminari diffusi il 3 febbraio . L'istituto emiliano-romagnolo ha chiuso lo scorso esercizio con un, in calo del 35% rispetto a quello dell'anno precedente.Il CdA ha anche confermato la proposta di distribuzione di unper ciascuna delle 1.413.263.512 azioni rappresentative del capitale sociale (al netto di quelle che saranno detenute in portafoglio alla data di stacco cedola pari a 455.458 al 31 dicembre 2020 così come ad oggi), per un ammontare massimo complessivo pari a 56.530.540,48 euro.