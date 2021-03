Gdpr, il Parlamento europeo chiede più risorse ai garanti della privacy

(Teleborsa) - Ladelha approvato con 41 voti favorevoli, 2 contrari e 24 astensioni ilche traccia un bilancio del Regolamento generale sulla protezione dei dati () a tre anni dalla sua operatività negli Stati membri. Gli eurodeputati nel testo hanno chiesto più risorse umane, tecniche e finanziarie aiIl progetto di risoluzione, infatti, oltre a esortare la Commissione Ue e gli Stati membri a fare pressione a livello internazionale per crearenella protezione dei dati sul modello europeo, esprime preoccupazione per lea disposizione delle autorità di controllo, chiamate a trattare un numero sempre maggiore di casi complessi e ad alta intensità di risorse e a facilitare la cooperazione tra le autorità nazionali per la protezione dei dati ().Il successo di tale meccanismo, hanno osservato gli eurodeputati, dipende dale dagliche le Dpa possono dedicare alla gestione dei singoli casi, e la mancanza die di risorse ha conseguenze immediate per il corretto funzionamento del meccanismo. Nel testo si sottolinea inoltre un'non uniforme del regolamento da parte delle autorità nazionali per la protezione dei dati e l'da parte delle autorità pubbliche di alcuni Stati membri per limitare l'attività die ONG.