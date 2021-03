SECO punta a raccogliere 100 milioni in IPO a Piazza Affari

(Teleborsa) -, azienda toscana attiva nel settore dell'innovazione tecnologica per le soluzioni hardware-software IoT,che la porterà a Piazza Affari, dove sarà quotata sul segmento STAR. La società, che sarebbe la prima tech company a quotarsi allo STAR dopo circa dieci anni, ha avviato l'istruttoria con Borsa Italiana e Consob negli scorsi giorni, secondo quanto riporta Il Sole 24 Ore.Il progetto di IPO, che è stato approvato dall'assemblea di SECO il primo marzo, ha come obiettivi primari la crescita nel medio-lungo periodo e l'del business.La quotazione, prevista, arriva dopo solidi risultati 2020 del gruppo. La crescita annua dei ricavi è stata del 16,4% a 76,1 milioni di euro, mentre l'EBITDA adjusted è stato in aumento del 35,3% a 15,9 milioni (incidenza sui ricavi del 20,9%).La società, fondata nel 1979 da Daniele Conti e Luciano Secciani, è tutt'orae partecipata al 20% dal Fondo Italiano Tecnologia e Crescita gestito dal, che ha fatto il suo ingresso nel 2018.