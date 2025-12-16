Milano 17:35
43.990 -0,29%
Nasdaq 21:07
25.093 +0,10%
Dow Jones 21:07
48.108 -0,64%
Londra 17:35
9.685 -0,68%
Francoforte 17:35
24.077 -0,63%

Piazza Affari: andamento rialzista per il comparto telecomunicazioni in Italia

Punta con decisione al rialzo la performance del FTSE Italia Telecommunications, con una variazione percentuale dell'1,07%.
