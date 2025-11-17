Milano
14:21
43.755
-0,54%
Nasdaq
14-nov
25.008
+0,06%
Dow Jones
14-nov
0
0,00%
Londra
14:21
9.673
-0,26%
Francoforte
14:21
23.705
-0,72%
Lunedì 17 Novembre 2025, ore 14.38
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Piazza Affari: risultato positivo per El.En
Piazza Affari: risultato positivo per El.En
Migliori e peggiori
,
In breve
17 novembre 2025 - 12.30
Punta con decisione al rialzo la performance del
Gruppo Industriale che produce sorgenti e sistemi laser per applicazioni medicali ed industriali
, con una variazione percentuale del 2,55%.
Condividi
Leggi anche
Piazza Affari: scambi in positivo per El.En
Piazza Affari: risultato positivo per Comer Industries
Piazza Affari: risultato positivo per l'indice del settore alimentare italiano
Piazza Affari: positiva la giornata per El.En
Titoli e Indici
El.En
+2,46%
Altre notizie
Piazza Affari: risultato positivo per Unipol
Piazza Affari: risultato positivo per STMicroelectronics
Piazza Affari: risultato positivo per Unipol
Piazza Affari: risultato positivo per Italgas
Piazza Affari: scambi in positivo per Italmobiliare
Piazza Affari: scambi in positivo per Ferragamo
Guide
TFR in azienda o versato nel fondo pensione? Cosa è meglio: pro e contro di ogni scelta
Il lavoratore dipendente, entro sei mesi dalla prima assunzione, è tenuto a scegliere se lasciare il TFR in azienda o versarlo in un fondo pensione.
leggi tutto