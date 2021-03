Modena, Palagano collegata con la fibra ultra veloce di Open Fiber

(Teleborsa) -, comune dell'Appennino modenese,, che garantirà servizi essenziali come lo smart working e la didattica a distanza. L'infrastruttura in modalità(Fiber To The Home, fibra fino a casa) copriràe garantirà una velocità di navigazioneper secondo ed una, che evita ritardi nella trasmissione dei dati.La rete rimarrà di, mentre Open Fiber, che l'ha realizzata, ne curerà la gestione e la manutenzione per i prossimi 20 anni. Open Fiber non vende servizi in fibra ottica direttamente al cliente finale, ma è attiva esclusivamente nel mercato all'ingrosso, offrendo l'accesso a tutti gli operatori di mercato partner.Ilnasce dall'impegno comune di Regione, la società in-house del MISE concedente dei bandi pubblici (vinti da Open Fiber) per la copertura delle aree bianche del territorio."Proseguire con il rafforzamento delle infrastrutture digitali significa anche garantire uguaglianza di diritti a tutti i cittadini", sottolineano il Presidente della Regione Emilia Romagnae l'Assessore alla Montagna, Aree interne e programmazione territoriale, ricordando che "l'accesso al digitale è fondamentale per le famiglie, per i ragazzi che sono costretti alla didattica a distanza, per le imprese, per l'assistenza e la telemedicina" ed "un motore di sviluppo" nelle aree meno popolate."Questa infrastruttura può essere la risposta che farà la differenza sulla scelta di rimanere a vivere, studiare, lavorare ed investire qua da noi a Palagano ed in tutto l'appennino", afferma il SindacoA Palagano è stata realizzata una rete interamente in fibra ottica di oltre 39 chilometri, che collega alla banda ultra larga più di 1600 unità immobiliari del territorio. Grazie alla sinergia con il Comune e Lepida,del piano di sviluppo è stato, soprattutto aeree, fattore che ha limitato l'invasività degli interventi di posa della rete."La sinergia con Regione e con i Comuni è fondamentale per portare a termine questo progetto molto complesso", spiega Marco Martucci, Responsabile Network & Operations Nord Est di Open Fiber, aggiungendo "stiamo lavorando in molti comuni dell'Appennino e nella stessa provincia di Modena abbiamo già diversi comuni attivati: l'obiettivo condiviso con Regione Emilia Romagna e Infratel è chiudere tutti i cantieri entro il 2022".Ildell'Emilia Romagna prosegue intanto su tutto il territorio: sonoche possono già beneficiare di connessioni ultrabroadband in modalità FTTH e, per alcune frazioni o case sparse, con la tecnologia FWA (Fixed Wireless Access), mentre ci sono lavori in corso in ulteriori 80 comuni.