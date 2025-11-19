Open Fiber, la fibra ottica raggiunge sette comuni della provincia di Mantova

(Teleborsa) - La fibra ottica di Open Fiber
raggiunge la provincia di Mantova
, in particolare le località di Castelbelforte, Gazoldo degli Ippoliti, Guidizzolo, Medole, Motteggiana, Quistello e Sabbioneta. Famiglie, imprese e professionisti
residenti i questi Comuni potranno accedere alla migliore connettività disponibile sul mercato, attivando una connessione ultraveloce
attraverso gli operatori partner di Open Fiber entro il 31 gennaio 2026
.
La scelta della fibra posata da Open Fiber garantirà anche una opportunità in più
: vincere un buono regalo grazie all’iniziativa "Open Fiber la scelta che ti premia"
. Chi attiverà la connessione potrà ricevere un voucher di 100 euro da convertire in un Buono Regalo Amazon.it, una gift card di MediaWorld o in un buono carburante.
Per accedere al regalo basterà verificare la copertura
del proprio indirizzo sul sito di Opeb Fiber, scegliere un operatore partner
(OF è un operatore wholesale only) ed attivare la connessione ultraveloce
. Eseguita l’installazione, si accederà nuovamente al dito di Open Fiber per compilare l’apposito form e generare il voucher entro il 31 marzo 2026
. È importante assicurarsi che l’installatore applichi l’adesivo col codice sulla borchia ottica.
La rete ultraveloce di Open Fiber, nei sette comuni interessati, raggiunge oltre 15.000 unità immobiliari
attraverso la tecnologia FTTH
(Fiber-to-the-home, la fibra ottica stesa fino all’interno degli edifici), che garantisce una velocità di connessione fino a 2,5 Gigabit al secondo. Si tratta di un investimento strategico
per la digitalizzazione del territorio che non grava sul bilancio del Comune
. L’infrastruttura, infatti, è stata finanziata con fondi regionali e statali nell’ambito del Piano Banda Ultra Larga (BUL) gestito da Infratel Italia
, società del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con il coordinamento della Regione Lombardia. La nuova rete pertanto è e resterà di proprietà pubblica.
"Grazie alla rete FTTH e al progetto di cablaggio di Open Fiber, diversi comuni della provincia di Mantova oggi sono dotati di una rete ultra broadband in grado di erogare volumi di traffico dati sempre maggiori, consentendo di fare un uso veloce e abilitante dei collegamenti per lo smart working, lo streaming dei contenuti in HD, gli acquisiti online e l’accesso ai servizi da remoto della Pubblica amministrazione", ha affermato Antonio Gregorace
, Regional Manager di Open Fiber.