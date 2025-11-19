Open Fiber, la fibra ottica raggiunge sette comuni della provincia di Mantova

(Teleborsa) - Laraggiunge la, in particolare le località di Castelbelforte, Gazoldo degli Ippoliti, Guidizzolo, Medole, Motteggiana, Quistello e Sabbioneta.residenti i questi Comuni potranno accedere alla migliore connettività disponibile sul mercato, attivando unaattraverso gli operatori partner di Open FiberLa scelta della fibra posata da Open Fiber garantirà anche una: vincere un buono regalo grazie all’iniziativa. Chi attiverà la connessione potrà ricevere un voucher di 100 euro da convertire in un Buono Regalo Amazon.it, una gift card di MediaWorld o in un buono carburante.Per accedere al regalo basteràdel proprio indirizzo sul sito di Opeb Fiber,(OF è un operatore wholesale only) ed. Eseguita l’installazione, si accederà nuovamente al dito di Open Fiber per compilare l’apposito form e generare il voucher. È importante assicurarsi che l’installatore applichi l’adesivo col codice sulla borchia ottica.La rete ultraveloce di Open Fiber, nei sette comuni interessati,attraverso la(Fiber-to-the-home, la fibra ottica stesa fino all’interno degli edifici), che garantisce una velocità di connessione fino a 2,5 Gigabit al secondo. Si tratta di unper la digitalizzazione del territorio che. L’infrastruttura, infatti, è stata finanziata con fondi regionali e statali nell’ambito del, società del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con il coordinamento della Regione Lombardia. La nuova rete pertanto è e resterà di proprietà pubblica."Grazie alla rete FTTH e al progetto di cablaggio di Open Fiber, diversi comuni della provincia di Mantova oggi sono dotati di una rete ultra broadband in grado di erogare volumi di traffico dati sempre maggiori, consentendo di fare un uso veloce e abilitante dei collegamenti per lo smart working, lo streaming dei contenuti in HD, gli acquisiti online e l’accesso ai servizi da remoto della Pubblica amministrazione", ha affermato, Regional Manager di Open Fiber.