Seduta moderatamente positiva a New York

(Teleborsa) - Seduta in lieve rialzo per Wall Street, con il, che avanza a 32.995 punti, mentre, al contrario, rimane ai nastri di partenza l'), che si posiziona a 3.960 punti, in prossimità dei livelli precedenti.In frazionale calo il(-0,48%); pressoché invariato l'(-0,09%).Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti(+0,93%),(+0,72%) e(+0,55%). Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori(-1,02%),(-0,68%) e(-0,54%).Tra i(+4,23%),(+2,65%),(+2,16%) e(+1,87%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,37%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,17%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,87%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,81%.Al top tra i, si posizionano(+2,76%),(+2,35%),(+2,19%) e(+2,19%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -6,85%.In apnea, che arretra del 4,62%.Tonfo di, che mostra una caduta del 4,26%.Lettera su, che registra un importante calo del 3,81%.