Hotel diventano un business sempre più attraente mentre l'Italia è ancora in crisi

(Teleborsa) - Ilsta attirando l'interesse di molti, desiderosi di entrare in un business molto redditizio al fianco degli, perlopiù famiglie private che in passatoneanche lontanamentedi vendere. E' quanto rivela una ricerca EY.A rimuovere le perplessità concorrerebbe ilqueste proprietà in tempo per agganciare la ripresa, che si attende per il 2023, dopo che la pandemia ha più che dimezzato le presenze nel 2020. Un elemento che, unito alleche le famiglie proprietarie degli Hotel hanno incontrato a causa dell'emergenza sanitaria, può favorire una esplosione di questo mercato nei prossimi mesi."L'attività di M&A si concentra sugli asset di pregio per i quali la pandemia ha cambiato le regole del gioco: famiglie proprietarie che non avrebbero mai preso in considerazione la vendita in passato sono ora disponibili a discutere", ha affermato Marco Zalamena di EY., stando a quanto riferisce Reuters, ad esempio, entrambi sulla famosissima Via Veneto a Roma. E ancora,sul Lago di Como ed. E si mormora che anche, vicino a Piazza San Marco a Venezia, sia oggetto di trattative preliminari con un potenziale investitore anche se uno die proprietari ha smentito.Nel 2020, lenel settore degli Hotel in Italia, registrando solo 31 operazioni, per un valore di circa 1 miliardo di euro, a fronte delle 67 operazioni, pari a 3 miliardi di euro, registrate nel 2019. Un andamento in linea con il trend europeo che evidenzia un calo del 75% per la Francia e del 60% per Spagna e Regno Unito. Ma vi sonoe l'Italia resta in cima alla lista dei desideri.