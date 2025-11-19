Nextalia SGR, inaugurata la nuova sede di Roma. Mario Vitale nel Leadership Team

(Teleborsa) -, società di gestione del risparmio promossa da Francesco Canzonieri insieme a primari investitori istituzionali italiani, ha ampliato la propria presenza in Italia con la. La nuova sede di Roma è stata inaugurata alla presenza di Roberto Gualtieri, Sindaco di Roma, Giancarlo Righini, Assessore al Bilancio della Regione Lazio, e Federico Freni, Sottosegretario al Ministero dell’Economia e delle Finanze.Contestualmente, Nextalia annuncia la, a diretto riporto dell'Amministratore Delegato Francesco Canzonieri. Con oltre dieci anni di esperienza manageriale maturata tra Luiss e Cassa Depositi e Prestiti, dove ha guidato importanti progetti di trasformazione, Vitale sarà responsabile delle attività di Corporate Affairs, con il compito di consolidare il posizionamento strategico e la capacità di impatto di Nextalia, ampliando e sviluppando il dialogo con istituzioni, investitori e stakeholder. Sul fronte del Business Development, coordinerà le iniziative trasversali a tutti i fondi e alle società in portafoglio, promuovendo sinergie, nuove traiettorie di crescita e il rafforzamento della competitività delle partecipate, in linea con la missione di Nextalia di generare valore sostenibile per l'economia italiana."L'apertura della sede di Roma rappresenta undi Nextalia e nella volontà di essere sempre più vicini ai principali centri istituzionali del Paese - ha detto Canzonieri - Roma è un punto di riferimento per il dialogo con le istituzioni, gli investitori pubblici e le grandi realtà industriali, ed è quindi una tappa naturale per una piattaforma che ambisce a contribuire allo sviluppo dell'economia italiana in modo concreto e duraturo. Questo contributo è l'elemento fondante di Nextalia, parte del nostro DNA. L'apertura di Roma e l'ingresso di Mario Vitale ci permetteranno di essere ancora più efficaci come strumento di politica industriale per l'Italia e il suo straordinario tessuto produttivo".