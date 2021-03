Lavoro, associazioni donne: obiettivo 62% occupazione femminile

(Teleborsa) - Quando si parla dibisogna ammettere che se molto si è fatto, più ancora c'è da fare.nell'ultimo anno, specie nella fascia di età più giovane. Ma c'è di più: la categoria femminile, oltre a esserenel mondo del lavoro (prima del Covid in Italia ildelle, oggi siamo al 48),in meno rispetto a un uomo, con laNon solo, la crisi economica innescata dalla pandemia non ha colpito tutti allo stesso modo: a dicembre si sono persiUna, dunque, di strettissima attualità al centro del webinar dal titolo "Obiettivo 62% - l’occupazione femminile come rilancio nazionale. Le donne come", organizzato da Le Contemporanee, Fuori Quota e Soroptimist International d’Italia, con il sostegno della Rappresentanza della Commissione Europea in Italia, in programma domenica 21 marzo 2021.A confrontarsi, le Ministre e i Ministri“Raggiungere ildi, in linea con la media europea, si può. Alle ministre e ai ministri presenti chiederemo se intendono adottare la VIG (Valutazione d’impatto di genere) per ogni azione istituzionale, come proposto dal Manifesto Donne per la salvezza. Discuteremo su come costruire sche tutelino redditività aziendale e occupazione; incentivazione dell’occupazione femminile in settori come trasporti e infrastrutture, oggi ambiti molto maschili; misure a favore dell’imprenditoria femminile; come recuperare il gap gender, attrezzare il, scrivono le associazioni.