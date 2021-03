Master Anticorruzione, chiude tavola rotonda su governance e etica post Covid

(Teleborsa) -. E' questo il tema della, questo pomeriggio, 19 marzo 2021, la V edizione deldell’Università didi Roma. Un’occasione di riflessione e di approfondimento di un tema cruciale per l'era post Covid.Preceduta dai saluti introduttivi di, Preside della Facoltà di Economia,, Direttore del Dipartimento di Economia e Finanza, e, Direttore del Master in Procurement Management e ispiratore dello stesso Master Anticorruzione, la Tavola Rotonda sarà moderata da, Direttore Generale dell’Associazione Nazionale per lo Studio dei Problemi del Credito.Parteciperanno, Risk Compliance and Business Continuity Director di Autostrade per l’Italia;, Generale dei Carabinieri, Comandante del Raggruppamento Operativo Speciale;, Presidente dell’ASIF;Amministratore Delegato di Acciai Speciali Terni;o, Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo;, Direttore Generale della Direzione “Sostegno alle Riforme Strutturali“ della Commissione Europea;, Vice Direttrice Generale della Banca d’Italia.Le conclusioni della Tavola Rotonda sono affidate a, Direttore del Master Anticorruzione.